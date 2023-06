Leichtathletik Kipyegon und Girma rennen Weltrekorde in Paris

Der 30-jährigen Kugelstoßerin Sara Gambetta (SV Halle) gelang mit 19,08 Metern der beste Stoß ihrer Karriere im Freien. Sie wurde Fünfte. Nur in der Halle hatte die Olympia-Achte zuvor im Februar 2022 in Leipzig die 19-Meter-Marke in einem Wettkampf übertroffen. Auriol Dongmo aus Portugal siegte an der Seine mit 19,72 Metern.