Marathon-Weltrekordler : Kipchoge will in Berlin „ein sehr gutes Rennen“ laufen

Kipchoge will in Berlin „ein sehr gutes Rennen“ laufen

Berlin Marathon-Olympiasieger Eliud Kipchoge hat sich vor seiner Rückkehr auf die Weltrekordstrecke in Berlin zumindest nach außen zurückhaltend zu seinen Ambitionen geäußert.

„Ich erwarte ein sehr gutes Rennen am Sonntag“, sagte der 37 Jahre alte Kenianer. Vor vier Jahren war er in der deutschen Hauptstadt in 2:01:39 Stunden zur offiziellen Bestmarke gestürmt.