Marathon-Weltrekordler Kipchoge nimmt Paris als „unbedingtes“ Ziel

Nach dem Karriereende will Kipchoge, der 2019 in Wien unter fehlenden Wettkampfbedingungen sogar unter zwei Stunden geblieben war, den Laufsport fördern: „Der Sport wird mich weiterhin begleiten. Ich will junge Menschen ermutigen, Sport zu treiben, zu laufen. Ich will den Laufsport in der ganzen Welt promoten, ich will Menschen durch den Laufsport vereinen.“