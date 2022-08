DLV-Präsident : Kessing zu Olympia 2036 in Berlin: „Lasst es uns versuchen“

Frankfurt/Main Deutschlands Leichtathletik-Präsident Jürgen Kessing plädiert für eine Bewerbung um die Olympischen Spiele 2036 mit Berlin.

Dabei sollte man Vieles, was an Sportstätten schon da ist, nutzen - nicht nur in Berlin. „Damit könnte man auch die Kosten in einem erträglichen Rahmen halten“, sagte Kessing. „Es wäre eine schöne Sache, wenn es gelänge, die Bevölkerung davon zu überzeugen, das zu wagen“, meinte der Oberbürgermeister der baden-württembergischen Stadt Bietigheim-Bissingen.