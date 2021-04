Lauf in Istanbul : Kenianerin Chepngetich verbessert Weltrekord im Halbmarathon

Stellte in in Istanbul einen neuen Halbmarathon-Weltrekord auf: Ruth Chepngetich. Foto: John Sibley/PA Wire/dpa

Istanbul Die Kenianerin Ruth Chepngetich hat einen Weltrekord über die Halbmarathon-Strecke aufgestellt.

Die Marathon-Weltmeisterin erreichte am Sonntag beim Straßenlauf in Istanbul nach 21,1 Kilometern in 1:04:02 Stunden das Ziel und blieb mit 29 Sekunden deutlich unter der bisherigen Bestmarke der Äthiopierin Ababel Yeshaneh Birhane.

Trotz der Corona-Pandemie waren in Istanbul 4000 Läuferinnen und Läufer am Start. Bei den Männern gewann der Weltrekordler Kibiwott Kandie aus Kenia in 59:35 Minuten. Sein Landsmann Geoffrey Kamworor kam drei Sekunden nach ihm an. Der deutsche Marathon-Rekordler Amanal Petros vom TV Wattenscheid wurde in 1:03:58 Stunden Zwölfer.