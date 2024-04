Leichtathletik Kenianer Koech siegt erneut beim Hamburg-Marathon

Vorjahressieger Bernard Koech hat erneut beim Marathon in Hamburg triumphiert. Der Kenianer siegte in der inoffiziellen Zeit von 2:04:24 Stunden, verpasste seine Streckenrekordzeit aus dem vergangenen Jahr von 2:04:09 allerdings. Zweiter wurde Haymanot Alew aus Äthiopien in 2:05:30 Stunden. Bester Deutscher wurde Sebastian Hendel von der LG Braunschweig, der in persönlicher Bestzeit von 2:08:50 Stunden als Zehnter das Ziel an den Messehallen in der Hansestadt erreichte.