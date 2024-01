Leichtathletik Keleta und Fitwi bei Dubai-Marathon unter Olympia-Norm

Das deutsche Marathon-Duo Samuel Fitwi und Melat Kejeta hat in Dubai die Olympia-Norm deutlich unterboten und bei dem Rennen über 42,195 Kilometer auch gute Platzierungen verbucht. Die WM-Elfte Keleta aus Kassel kam in 2:21:47 Stunden auf Platz vier, der Trierer Fitwi wurde in 2:06:27 Stunden Fünfter.