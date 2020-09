Diamond League in Doha : Kein großer Höhenflug: Duplantis siegt mit 5,82 Metern

Doha Der schwedische Stabhochspringer Armand Duplantis hat sich beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Doha/Katar mit einer Siegeshöhe von 5,82 Metern begnügen müssen.

Der 20 Jahre alte WM-Zweite und Europameister hatte vor gut einer Woche in Rom 6,15 Meter überquert und war einen Zentimeter höher gesprungen als der Ukrainer Sergej Bubka am 31. Juli 1994 in Sestriere. In der Halle hatte er am 15. Februar sogar 6,18 Meter gemeistert. Diese Höhe wird vom Weltverband World Athletics als Weltrekord geführt.

In der WM-Stadt von 2019 gab es am Freitag insgesamt wenige überragende Leistungen. Eine Weltjahresbestzeit stellte die Kenianerin Faith Kipyegon über 800 Meter in 1:57,68 Minuten auf. Im Sprint verfehlte die zweifache Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah (USA) in 10,87 Sekunden nur um zwei Hundertstelsekunden ihre Weltbestmarke. Über 110 Meter Hürden war ihr Landsmann Aaron Mallet in 13,15 Sekunden auch schnell unterwegs. Platz eins im Hürdensprint der Frauen sicherte sich ebenfalls eine US-Amerikanerin: Payton Chadwick siegte in guten 12,78 Sekunden.