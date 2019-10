Leichtathletik in Doha : „Katar ist eine Warnung“: Wüsten-WM erhitzt Gemüter

Doha Die Entrüstung und Verärgerung über die Vergabe der 17. Leichtathletik-WM nach Doha wächst. „Es gibt bessere Orte“, formulierte Speerwurf-Ass Christin Hussong, was viele WM-Starter aus aller Welt denken.

Trotz des großen finanziellen Aufwandes sehen zahlreiche aktive und ehemalige Athleten die WM im Wüstenstaat bereits nach der ersten Hälfte in den Sand gesetzt. Zehnkampf-Weltrekordler Kevin Mayer aus Frankreich hält die ersten WM-Tage für „eine Katastrophe“. Die britische Siebenkampf-Olympiasiegerin von 2000, Denise Lewis, klagte die IAAF an, die Athleten „massiv allein gelassen“ zu haben.

„Katar ist eine Warnung, dass es so nicht weitergehen darf“, sagte der frühere deutsche Verbandspräsident Clemens Prokop der Deutschen Presse-Agentur. „Meine Kritik, dass die Interessen der Athleten nicht berücksichtigt werden, trifft zu“, sagte er. „Früher war es so, dass die Funktionäre geherrscht und die Athleten gehorcht haben.“ Dies habe sich verändert: „Athleten vertreten inzwischen den Standpunkt, dass sie die wichtigsten Personen der Sportveranstaltungen sind.“

Zukünftige Sportgroßveranstaltungen müssten nach Kriterien vergeben werden, die sich an den Interessen der Athleten orientieren. „Ich kann es so ausdrücklich sagen: Die Klimabedingungen kann man nicht außen vor lassen“, forderte Prokop. Notfalls müsse man überlegen, wenn eine WM-Stadt in einer heißen Klimazone liege, Marathon und Gehen in ein anderes Land zu verlegen, „in dem die Athleten bessere Bedingungen“ hätten. „Es gibt genug Standorte auf der Welt, wo eine WM stattfinden könnte, siehe die EM 2018 in Berlin“, so Prokop.