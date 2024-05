Extremsport Jonas Deichmann mit Triathlon-Rekordversuch gestartet

Bereits an diesem Freitag geht es für den gebürtigen Stuttgarter mit dem zweiten der 120 Langdistanz-Triathlons weiter. Die Zeit ist dabei sekundär. Der bisherige Rekord von Langdistanzen in Serie steht bei 105, am 5. September steht für Deichmann der 120. an. „Jetzt habe ich nur eine Aufgabe für die nächsten vier Monate. Geil wird's“, sagte er nach dem Auftakt.