Leichtathletik : Istaf Indoor in Berlin: Sprint-Olympiasieger Jacobs startet

Berlin Sprint-Olympiasieger Marcell Jacobs gibt beim Istaf Indoor in Berlin sein Comeback.

Der 27-jährige Italiener, der bei den Olympischen Spielen in Tokio über 100 Meter in 9,80 Sekunden gewann, startet am 4. Februar in der Hauptstadt erstmals seit seinem Triumph wieder in einem offiziellen Rennen, wie die Veranstalter mitteilten.