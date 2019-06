Leichtathletik : In Stanford sind alle Augen auf Semenya gerichtet

In Stanford sind alle Augen auf Semenya gerichtet

Stanford Die Olympiasiegerin rennt wieder über 800 Meter.

Stanford, 13.47 Uhr Ortszeit an diesem Sonntag, zehn Frauen machen sich für den Start über 800 Meter bereit. Doch alle Augen werden nur auf sie gerichtet sein – Caster Semenya. Die Olympiasiegerin rennt in der Diamond League erstmals wieder über ihre Paradestrecke, nachdem die umstrittene Testosteron-Regel der IAAF für sie provisorisch aufgehoben wurde. Ein weiterer Etappensieg der Südafrikanerin in ihrem nicht enden wollenden juristischen Ringen mit dem Leichtathletik-Weltverband.