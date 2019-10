WM auch in Jamaika vorstellbar : IAAF-Präsident Coe zufrieden mit WM in Doha

IAAF-Präsident Coe zufrieden mit WM in Doha

WM auch in Jamaika vorstellbar

Doha Weltverbandspräsident Sebastian Coe hat sich trotz heftiger Kritik an den Bedingungen wegen der Hitze und dem geringen Zuschauerinteresse zufrieden mit der Leichtathletik-WM in Doha gezeigt.

„Ich kann mich nicht an eine Weltmeisterschaft erinnern, die auf diesem Niveau war“, erklärte er im Interview mit Nachrichtenagenturen. An den ersten fünf Wettkampftagen hätten Athleten aus 28 Ländern Medaillen gewonnen. „Es war noch nie so schwer, eine Medaille zu holen.“