Leichtathletik Hürdenläuferin Krafzik tritt ab - Entscheidung vor Olympia

Hürdenläuferin Carolina Krafzik hat kurz nach den Olympischen Spielen in Paris ihren Rücktritt vom Leistungssport bekanntgegeben. Die Entscheidung habe sie ungeachtet ihrer Verletzungsprobleme schon im Vorfeld getroffen. Krafzik litt unter Beschwerden an der Achillessehne, strauchelte im Vorlauf in Stade de France an einer Hürde und verletzte sich noch an einem Außenband. Trotz Schmerzen trat sie zum Hoffnungslauf an, schied aber aus.