Leichtathletik Honsel und Ogunleye in Marrakesch auf dem Podium

Honsel, Ogunleye und Heß waren die einzigen deutschen Teilnehmer in Marrakesch. Ursprünglich wollte auch 5000-Meter-Europameisterin Klosterhalfen in Marokko an den Start gehen. Die 27 Jahre alte Ausnahmeläuferin hatte sich dann aber dazu entschieden, in der Höhe von St. Moritz in der Schweiz am Formaufbau für die EM in Rom sowie die Olympischen Spiele in Paris zu arbeiten und das Meeting somit auszulassen.