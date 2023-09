Leichtathletik Holzmedaillen, weniger Müll: Nachhaltigere Marathons?

„Wir können nur appellieren. Ich glaube, dass wir schon sehr, sehr viel machen für die Umwelt“, sagte Geschäftsführer Jürgen Lock vom Veranstalter SCC Events in einer Medienrunde. „Aufmerksamkeit zu erregen, ist der falsche Weg an dem Tag.“ Bilder vom Rennen mit dem viermaligen Sieger und Weltrekordhalter Eliud Kipchoge aus Kenia werden am Sonntag (9.15 Uhr/Eurosport) in alle Welt übertragen, bereits am Samstag findet der weltweit bedeutendste Marathon für die Inline-Skater in der Hauptstadt statt.