Leichtathletik-WM Hochsprung-Show mit Goldkrönung - „Das kann beflügeln“

Ob es auch die Eigenheiten des Italieners sind, die ihn so stark machen? Tamberi mag es, einen halben Bart im Gesicht stehen zu haben, wie auch am Dienstagabend. „Halfshave“ ist ein Markenzeichen. Er mag verschiedenfarbige Socken, verschiedenfarbige Schuhe. Er will jeden Wettkampf in eine besondere Ausstellung verwandeln. Beim exzentrischen Italiener soll dabei auch ein Stück Aberglaube mitschwingen. „Ich wollte Geschichte schreiben, indem ich bei allen großen Wettbewerben Goldmedaillen gewann. Das Gefühl ist erstaunlich“, sagte der Weltmeister.