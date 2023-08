Leichtathletik Hingsen von Neugebauer begeistert - Kritik an Schulsport

Dass immer wieder erfolgreiche Zehnkämpfer aus Deutschland kommen, sieht Hingsen im Training in vielen verschiedenen Disziplinen in der Jugend begründet. Den Schulsport kritisierte der 65-Jährige indes als „inzwischen so schlecht, dass wir aufpassen müssen für die Zukunft“. Die Grundausbildung an den Schulen sei wichtig für den gesamten Sport in Deutschland, sagte Hingsen und verlangte wieder mehr Investitionen in den Sport.