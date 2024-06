Leichtathletik Hindernisläuferin Krause: Nicht ohne EM-Medaille heim

Sie hat das Gefühl, zu einer Meisterschaft noch aktiv dazuzugehören. Ihre Ziele hat sie in diesem Jahr bisher alle erreicht: deutsche Hallenmeisterin über 1500 und 3000 Meter sowie auf Anhieb die Qualifikation für die Olympischen Spiele. Damit in Rom am Sonntagabend (22.04 Uhr) am Ende ein Podestplatz herauskommt, hat Krause die Reise ohne ihre kleine Tochter angetreten.