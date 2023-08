Leichtathletik-WM Hindernis-Hoffnung und Hürden-Star - Wechselhafter Abend

„Ich habe versucht, 100 Prozent zu geben, aber es ist nicht einfach, wenn man sich nicht 100 Prozent fühlt“, sagte der 22-Jährige, umlagert wie ein Weltmeister, und führte Krankheitssymptome an. Aufgrund seiner bisherigen Leistungen in dieser Saison war der 22-jährige Ingebrigtsen in Ungarn großer Favorit auf den Titel. Im vorigen Jahr in Eugene entschädigte er sich mit Gold über 5000 Meter.