Corona-Krise : Hindernis-Europameisterin Krause hofft weiter auf DM-Start

Gesa Krause hofft noch auf eine Teilnahme an den deutschen Meisterschaften. Foto: Michael Kappeler/dpa

Frankfurt/Main Hindernislauf-Europameisterin Gesa Krause kämpft um ihren Start bei den deutschen Meisterschaften am 8./9. August in Braunschweig, die nach bisherigem Plan nur Läufe bis 800 Meter vorsieht.

„In der nächsten Woche treffe ich mich mit dem Generaldirektor des DLV, um zu besprechen, was es vielleicht doch noch für Alternativen geben kann“, sagte die 27-jährige Leichtathletin von der LG Eintracht Frankfurt im Interview mit Sport1. „Da bin ich auch eine Kämpferin in dem Sinne, dass ich mich nicht einfach so damit zufriedengeben möchte.“