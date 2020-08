Deutsche Meisterschaften : Hindernis-Ass Gesa Krause: Rückschlag in der Corona-Krise

Braunschweig Gesa Krause ist seit Jahren die dominierende Hindernisläuferin in Deutschland - und Weltklasse. Bei den nationalen Titelkämpfen in Braunschweig, die wegen der Corona-Krise ohne Zuschauer ausgetragen wurden, erlebt sie ein Desaster.

Es wäre der sechste Titel in Folge gewesen für Gesa Krause. So aber war der Weg frei für Elena Burkard von der LG Nordschwarzwald, die in 9:50,31 Minuten einen Premierensieg feierte: „Unglaublich! Ich hatte ein schweres letztes Jahr, jetzt freue ich mich umso mehr, dass es heute geklappt hat.“ Krause war da bereits in den Katakomben des leeren Eintracht-Stadions verschwunden. Ihr Trainer Wolfgang Heinig hastete hinterher, er vermutete zunächst eine Verletzung. Denn sein Schützling hatte sich auf internationaler Bühne schon so oft durchgebissen, dass auch er sich keinen Reim auf das Desaster machen konnte.