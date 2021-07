Olympia : Heinle erreicht Tokio-Finale der Weitspringer

Fabian Heinle hat das Weitsprung-Finale in Tokio erreicht. Foto: Michael Kappeler/dpa

Tokio Der EM-Zweite Fabian Heinle hat das olympische Finale der Weitspringer in Tokio erreicht. Mit 7,96 Meter schaffte der 27 Jahre alte viermalige deutsche Freiluft-Meister aus Stuttgart als Zehnter den Einzug in den Endkampf am Montag (03.20 Uhr).

„Ich glaube, ich brauche die Kraft noch, um das zu realisieren. Ich bin überglücklich“, sagte Heinle der ARD. „Wenn mir vor einer Woche jemand das gesagt hätte, hätte ich das direkt unterschrieben.“

Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio war Heinle in der Qualifikation gescheitert. Den weitesten Sprung in der Ausscheidung machte der kubanische WM-Dritte Juan Miguel Echevarria mit 8,50 Meter.