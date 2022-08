Leichtathletik-EM : Hartmann nach 200-Meter-Rarität: Hoffentlich Staffel-Gold

München Nach seinem fünften Platz im Finale über 200 Meter fühlt sich Sprinter Joshua Hartmann für ein großes Ziel bei den Leichtathletik-Europameisterschaften gewappnet. „Hoffentlich Gold“, sagte der 23-Jährige vom ASV Köln auf die Frage, was im Finale mit der Staffel über 4x100 Meter möglich ist.

Die Männer liefen am Freitag als Sieger ihres Vorlaufs in 37,97 Sekunden einen deutschen Rekord und legten die insgesamt schnellste Zeit in der Qualifikation hin. Das Quartett war in der Besetzung Kevin Kranz, Hartmann, Owen Ansah und Lucas Ansah-Peprah angetreten. Die Medaillen werden am Sonntag vergeben.