Leichtathletik Hallen-WM: Bol siegt mit Weltrekord über 400 Meter

Der amerikanische Hürdensprinter Grant Holloway stellte seine Ausnahmestellung ein weiteres Mal unter Beweis. Der dreimalige Freiluft-Weltmeister verteidigte in Glasgow seinen Titel von 2022 über 60 Meter Hürden in 7,29 Sekunden erfolgreich und war klar der Schnellste. Während die Amerikanerin Aleia Hobbs wegen einer Verletzung unmittelbar vor dem Finale mit Tränen in den Augen abtransportiert wurde, kürte sich Julien Alfred aus St. Lucia in der Karibik über 60 Meter in 6,98 Sekunden zur Weltmeisterin.