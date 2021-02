Leichtathletik : Grünes Licht für deutsche Hallen-Meisterschaften

Dortmund Die deutschen Hallen-Meisterschaften Leichtathleten können wie geplant am 20/21. Februar in Dortmund ausgetragen werden.

„Sowohl das Gesundheitsamt als auch das Ordnungsamt der Stadt Dortmund gaben nach Prüfung unseres umfangreichen Hygienekonzeptes grünes Licht für die Hallen-DM“, sagte Marco Buxmann, Event-Direktor des Deutschen Leichtathletik-Verbandes, in einer Mitteilung. Der DLV sei froh, dass man für die Athleten die Titelkämpfe anbieten könne, „was in Coronazeiten keine Selbstverständlichkeit“ sei.

„Die Titelkämpfe in Dortmund sind ein wichtiger Baustein im Vorbereitungsprozess auf die Olympischen Spiele in Tokio. Neben der Entwicklung der Wettkampfkompetenz können zudem auch wichtige Ranking-Punkte erreicht werden“, erklärte DLV-Generaldirektor Idriss Gonschinska. Die nationalen Meisterschaften sind die letzte Qualifikationsmöglichkeit für die Hallen-EM in Torún/Polen vom 4. bis 7. März.