Leichtathletik-Star Malaika Mihambo : Die Weitsprung-Weltmeisterin und ihr saarländischer Trainer

Die alte und neue Weltmeisterin Malaika Mihambo umarmt nach dem letzten Sprung in Eugene ihren Trainer Uli Knapp. Foto: dpa/Michael Kappeler

Eugene Kirkeler Uli Knapp hat mit Weitspringerin Malaika Mihambo den vierten Titel in Serie bei internationalen Großereignissen gelandet. Doch wer ist der Mann hinter den Goldmedaillen überhaupt?

Von Ewald Walker

Uli Knapp hatte Tränen in den Augen, als er Malaika Mihambo auf der Tribüne des Hayward Field Stadions in die Arme schloss. Zum vierten Mal hatte die Weitspringerin Gold bei einem internationalen Großereignis gewonnen. Allein Heike Drechsler war erfolgreicher.

Mihambo – das ist inzwischen eine filmreife Story. „Malaika war noch nie in einer so tollen Form wie hier in Eugene“, strahlte der 62-jährige Schattenmann hinter den Erfolgen von Mihambo in der Abendsonne von Oregon. „Ich bin einfach froh, einen so feinfühligen, netten, ausgeglichenen Mann an meiner Seite zu haben“, signalisierte die zweifache Sportlerin des Jahres, mit ihrem Bundestrainer aus Kirkel einfach nur glücklich zu sein.

Knapp ist nicht nur ein kompetenter Trainer, wenn es um die Belange des Weitsprungs geht – die Trainingsgestaltung, die Biomechanik, die Wettkampfplanung – der Saarländer an Mihambos Seite hat auch im psychologischen Bereich besondere Fähigkeiten. Mihambo zeigte nach zwei ungültigen Versuchen im Vorkampf Nervenstärke. Mit einem „Sicherheitssprung“ auf 6,98 Meter übernahm sie in Eugene die mentale Führung und segelte mit 7,09 und 7,12 Metern zum WM-Gold. Erstaunlich: Die Popularität Mihambos wurde auch im WM-Stadion mit Beifallsbekundungen spürbar. Das amerikanisierte „Mihämbo“ schwappte durchs Publikum.

„Ich habe viel Selbstvertrauen gewonnen in meiner Karriere“, präsentierte sich der „Goldengel“ der deutschen Leichtathletik in der Mixed-Zone den Journalisten. Knapp hatte ihren Wettkampf von der Tribüne aus begleitet. Nach jedem Sprung ging er runter an die Bande, korrigierte, motivierte, gestikulierte. „Wenn man es schafft, so eine gute Bindung aufzubauen, dann ist es einfacher, auch im Wettkampf zusammenarbeiten zu können“, sagte Mihambo.

Wichtig sind der 28-Jährigen nicht nur weite Sprünge und Titel zu gewinnen, sondern auch die Qualität auf dem Weg dahin. Und da bringt der Mann, der nun seit 24 Jahren Bundestrainer im Weitsprung ist, vieles ein. „Er ist einer, der immer gute Laune versprüht, immer mit Lockerheit ins Training kommt“, sagte Mihambo. Und Knapp bringt auch musikalische Fähigkeiten in seine Trainerarbeit ein. Oft hat er seine Gitarre dabei, unterhält Athleten und Trainer mit „Lagerfeuermusik“. Nach Eugene war der „Trainer aus Berufung“ ohne Gitarre angereist. Dafür setzte er sich am Mittag vor dem großen WM-Finale im Physiobereich ans Klavier: „Imagine, Yesterday, Let it be“ – die großen Hits aus Knapps früherem Leben spielte er für Mihambo und ihren Physio. Eine Einstimmung in den Wettkampf, wie sie in keinem Lehrbuch steht.

Natürlich geisterte auch in Eugene immer wieder die Frage herum, ob Mihambo – wie vor Corona angepeilt – doch noch zu Leichtathletik-Legende Carl Lewis in die USA gehen wird. „Natürlich ist der Wechsel in die USA ein Thema“, antwortete Knapp direkt: „Wir werden wohl Ende des Jahres für vier Wochen unseren Trainingsstandort nach Florida verlegen, Malaika und ich gemeinsam“`, sagte der Trainer gelassen und zielbewusst.

Knapp zählt zu den stillen Stars der Leichtathletik: Sie stehen meist im Hintergrund, ohne sie aber wären die Erfolge der Athleten nicht möglich. „Uli hat sich viele Gedanken zu meinen Trainingsplänen gemacht und bringt dafür unheimlich viel Erfahrung in unsere Zusammenarbeit ein“, sagte Mihambo.

Knapp hat als aktiver Mehrkämpfer seinen Weg in der Leichtathletik begonnen und hatte schon im Jugendalter die Verantwortung für eine Trainingsgruppe übernommen. Nach dem Diplomstudium Sport in Saarbrücken war der Weg in die Trainerlaufbahn vorgezeigt. „Trainer war wie eine Berufung“, sagte er, und er hat sie bis heute gelebt und dabei eine ganze Reihe herausragender Athleten trainiert.

Speerwerfer Boris Henry führte er zu dessen erster internationaler Bronzemedaille bei der WM 1995 in Göteborg. „Uli war ein Trainer, der sehr gut motivieren konnte und mit seiner lustigen Art immer für Stimmung gesorgt hat“, erinnerte sich Obergföll, wie er seit seiner Hochzeit heißt. Heute sind die beiden Bundestrainer nebeneinander. Knapp führte 2010 in Barcelona Christian Reif zum Europameister. „Er war der geborene Athlet für diese Disziplin, keiner hatte ein größeres Talent“, schwärmt Knapp noch heute.

„Eine herausragende Athletin war für mich auch Bianca Kappler“, sagte Knapp. Die große Blonde aus dem Saarland holte bei den Hallen-Weltmeisterschaften 2005 in Madrid Bronze, nachdem man ihr mit einem Messfehler eine 6,96 Meter beschert hatte. Ihre bemerkenswerte Korrektur („So weit kann ich doch gar nicht springen“) wurde mit der Bronzemedaille und dem Fairness-Preis der Deutschen Olympischen Gesellschaft belohnt.

Knapps Hauptaugenmerk gilt heute der Olympiasiegerin und nun zweifachen Weltmeisterin Malaika Mihambo. Sie wieder in Richtung der 7,30-Meter-Siegesweite von Doha (WM 2019) zu bringen, sei das Ziel. Die Schnelligkeitswerte habe sie bereits gesteigert.