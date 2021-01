Früherer Weltrekordler : Geher-Olympiasieger Bernd Kannenberg ist tot

Frankfurt/Main Bernd Kannenberg, Geher-Olympiasieger über 50 Kilometer von 1972 in München, ist tot. Er starb im Alter von 78 Jahren. Das teilten seine Familie und der Deutsche Leichtathletik-Verband mit.

Demnach ist der frühere Weltrekordler am Mittwoch in einem Krankenhaus in Münster gestorben. Kannenberg hatte mit seinem Triumph bei den Heim-Sommerspielen zu dem „Goldenen Sonntag“ am 3. September 1972 beigetragen. Neben dem Weltklasse-Geher hatten an dem Tag auch Hildegard Falck über 800 Meter und Klaus Wolfermann im Speerwurf olympische Goldmedaillen gewonnen.