Leichtathletik : Geher Hilbert und Linke kritisieren fehlende Anerkennung

Eugene Die deutschen Geher klagen über mangelnde Anerkennung ihrer Erfolge und des Stellenwerts ihrer Disziplin in der Leichtathletik.

Geher-Kollege Christopher Linke schließt sich der Kritik an der Abseitsstellung seiner Sportdisziplin trotz der letzten Erfolge an. „In Deutschland merken wir gar nichts, es hat nichts gebracht“, meinte auch der WM-Vierte von 2019. Der Potsdamer startet zum Auftakt der WM in der Nacht zum Samstag (0.10 Uhr MESZ/sportschau.de und ARD) als Medaillenanwärter über 20 Kilometer.

Die Geher müssten weiter um Unterstützung und Geld für Trainingslager betteln, kritisierte Hilbert: „Es ist eine sehr schwierige Situation, die ich mir anders vorgestellt habe.“ Der DLV-Vorstandsvorsitzende Idriss Gonschinska will die Kritik an ungenügender Förderung nicht gelten lassen. „Wir finanzieren die Bundestrainer. Die Trainingscamps und Höhentrainingslager sind sehr aufwendig“, erklärte er. „Das eine ist, was realisiert wird, das andere, was wahrgenommen wird.“