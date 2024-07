Vor Olympia in Paris Gegen Rassismus: Mihambo fordert mehr Zivilcourage

„Owen macht es genau richtig, dass er das nicht an sich herankommen lässt, optimistisch bleibt und sich an den positiven Dingen orientiert. Denn es gibt eben auch sehr viele Menschen, die sich mit ihm und für ihn gefreut haben“, sagte Mihambo. „Gleichzeitig ist es aber wichtig, dass man Konsequenzen aus Fällen wie diesem zieht. Und wenn das strafrechtlich möglich ist, auch rechtliche Schritte einleitet. Leider bewegen sich viele Äußerungen immer in einer Grauzone der Meinungsfreiheit und da ist es mitunter schwierig, eine juristische Grenze zu ziehen.“