Rekordlauf in Wien : Froome, Becker&Co. verneigen sich vor Kipchoge

Wien Der bahnbrechende Marathonlauf unter zwei Stunden von Olympiasieger Eliud Kipchoge hat in den sozialen Netzwerken für große Begeisterung gesorgt.

Tennis-Ikone Boris Becker twitterte schlicht „Goat“ und würdigte den Kenianer, der in Wien die 42,195 Kilometer in 1:59:40,2 Stunden absolviert hatte, damit als „Größten aller Zeiten“ (Greatest Of All Time).