Leichtathletik Ex-Stabhochsprung-Weltmeister Barber tot mit 29

Barber starb bereits am Mittwoch in seinem Haus in Kingwood im US-Bundesstaat Texas „an medizinischen Komplikationen“, wie die Leichtathletikabteilung seiner früheren Universität Akron im US-Bundesstaat Ohio mitteilte. Der Sportler sei seit einiger Zeit krank gewesen, hieß es weiter. Genauere Details wurden nicht genannt. Seinen letzten Wettkampf bestritt er vor vier Jahren.