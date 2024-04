Leichtahtletik Ex-Fußballer Schürrle bleibt bei Halbmarathon über Zielmarke

Bei den Männern siegte der Kenianer Daniel Simiu Ebenyo in 59:30 Minuten. Tekle Muluat aus Äthiopien kam bei den Frauen nach 1:06:53 Stunden als Erste ins Ziel am Brandenburger Tor. Melat Kejeta aus Kassel sorgte als Dritte in 1:07:26 Stunden für die insgesamt beste deutsche Platzierung.