Leichtathletik-WM : Ersatzkopf für Maskottchen: Kurioser Diebstahl in Eugene

Eugene Dem Maskottchen der Leichtathletik-Weltmeisterschaften im amerikanischen Eugene ist laut einem Bericht der englischen Zeitung „Telegraph“ kurzfristig der Kopf abhanden gekommen.

Der Kopf sei am 19. Juli gestohlen worden, so dass ein Ersatz verwendet werden musste. Der Diebstahl sei aufgefallen, nachdem in Sozialen Medien Bilder und Videos aufgetaucht seien, in denen Menschen sich den gestohlenen gelben Kopf aufgesetzt hätten.