Paralympics : „Ein Gemalter sexiest man“ - Schäfer das Model im Para-Sport

Weitspringer Leon Schäfer bei der Para-WM der Leichtathleten 2019 in Dubai. Foto: -/kyodo/dpa

Tokio Einst wollte Leon Schäfer Fußball-Profi werden. Dann muss ihm nach einer Krebserkrankung der rechte Unterschenkel amputiert werden. Heute ist er einer der sichersten Goldkandidaten Deutschlands bei den Paralympics. Und quasi das Model des Para-Sports.

Auch in Tokio zieht Leon Schäfer alle Blicke auf sich. Nicht nur, wenn er weit springt oder über 100 Meter sprintet.

Am Samstag ab 12.51 Uhr deutscher Zeit (live im ZDF) geht Schäfer als klarer Favorit in den Weitsprungwettbewerb. Er ist Weltmeister und Weltrekordler. ARD-Experte Popow ist „fest davon überzeugt“, dass er nicht nur Gold holen, sondern seinen Weltrekord von 7,24 Metern verbessern wird. „Er ist in der Form seines Lebens. Ganz klar: Da wird es knallen.“ Schäfer ist auch selbstbewusst. Auf die Frage, welches Ergebnis er erwarte, sagte er unumwunden: „Ganz klar: Ich werde vorne sein.“