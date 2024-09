Leichtathletik Dreispringerin Gierisch beendet Karriere

Sowohl unter dem Hallendach (14,59 Meter) als auch im Freien (14,61 Meter) ist Gierisch deutsche Rekordhalterin. In den vergangenen Jahren hatte die Olympia-Teilnehmerin von Rio de Janeiro und Tokio allerdings mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. In dieser Saison verpasste sie die deutschen Meisterschaften in Braunschweig sowie die Olympischen Spiele in Paris.