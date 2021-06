Meeting in Madrid : Dreispringer Zango glänzt mit Weltjahresbestweite

Dreispringer Hugues Fabrice Zango in Aktion. Foto: Hassan Ammar/AP/dpa

Madrid Dreispringer Hugues Fabrice Zango hat beim internationalen Leichtathletik-Meeting in Madrid an der 18-Meter-Marke gekratzt. Der 27 Jahre alte WM-Dritte aus Burkina Faso landete am Samstagabend bei der Weltjahresbestweite von 17,89 Meter.