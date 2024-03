Leichtathletik Drei Wochen nach Busemann-Rekord: Neugebauer wieder top

Diesmal demonstrierte er seine Ausnahmestellung mit einer Kugelstoß-Bestleistung von 17,26 Metern, die ihn nicht überraschte. Die weiteren Disziplinen beschrieb der Modellathlet als „sehr solide“. „Es war eigentlich alles so, wie ich es mir erhofft hatte. So sieht es auch im Training aus, daher bin ich happy mit dem Ergebnis“, sagte Neugebauer dem ZDF. „Ich bin in einer guten körperlichen Verfassung und besser als letztes Jahr zu dieser Zeit. Das ist alles, was für mich im Moment zählt.“ Es war insgesamt das stärkste Resultat, das je so früh in der Saison im Monat März erzielt wurde.