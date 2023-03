Leichtathletik : Doppel-Erfolg gibt Selbstvertrauen - Klosterhalfen hadert

Istanbul In der letzten Runde muss sich Konstanze Klosterhalfen geschlagen geben. Hanna Klein ist in einem „perfekten Rennen“ einfach zu schnell. Eine Nationalteamkollegin überrascht mit Silber.

Die deutsche Rekordhalterin haderte mit Rang zwei. „Ich habe ein gutes Rennen gezeigt und nehme das als Motivation für die Outdoor-Saison mit“, sagte Klosterhalfen der ARD. „Es ist ein Step zur Outdoor-Saison und da zählt es dann.“ Klein sei „das perfekte Rennen“ gelaufen. Höhepunkt des Jahres ist die Freiluft-WM in Budapest im August. Nach der WM-Enttäuschung des Vorjahres in den USA und dem berauschenden EM-Sommermärchen von München sind die Titelkämpfe in Ungarn ein Jahr vor Olympia in Paris ein wichtiger Gradmesser für den Verband.

Klein genießt ersten großen Sieg

Klein genoss bei der Nationalhymne in der Halle aber erst einmal am Freitagabend in Istanbul ergriffen ihren ersten großen Sieg. Einen deutschen Doppel-Erfolg hatte es in dieser Disziplin zudem noch nie gegeben - weder bei dem Sieg von Brigitte Kraus 1984 oder dem von Ines Bibernell-Obst zwei Jahre später. Während Klein nach EM-Bronze über 1500 Meter in der Halle aus dem Jahr 2021 nun als Siegerin jubelte, verbuchte Klosterhalfen zum dritten Mal EM-Silber in der Halle. „Ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg“, sagte Klosterhalfen, der Silber nicht wirklich gefiel.