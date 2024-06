Leichtathletik Dopingverdacht: Hindernis-Weltmeisterin freigesprochen

Die für Kasachstan laufende gebürtige Kenianerin erklärte als verdächtig erachtete Bluttests mit Geschwüren und den Folgen einer Corona-Infektion. Nachdem Jeruto 2022 in Eugene in den USA Weltmeisterin über 3000 Meter Hindernis geworden war, konnte sie ihren Titel im vorigen Jahr in Budapest wegen der gegen sie laufenden Untersuchung nicht verteidigen.