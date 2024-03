Leichtathletik Doping-Vorwürfe gegen Benfares-Schwestern - „Tiefe Spuren“

Der DLV hatte im Jahr 2011 das Ergebnis- und Disziplinarmanagement von Trainings- und Wettkampfkontrollen und damit die Prüfung und Verfolgung von Dopingverstößen in der deutschen Leichtathletik an die Nada als unabhängige Instanz übertragen. „Da sind hochkompetente Menschen am Werk“, sagte Bügner. Deshalb werde man den Fall nicht kommentieren, „weil das wäre im Prinzip eine Vorverurteilung“.