Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften : Zwei Medaillen gehen ins Saarland

Braunschweig Deutsche Leichtathletikmeisterschaften in Braunschweig: Laura Müller holt Silber, Fabio Hessling Bronze. Mihambo, Vetter und Hussong feiern Siege.

Die Geister-Meisterschaften in der deutschen Leichtathletik am Samstag und Sonntag in Braunschweig waren ein Hoffnungsschimmer in Corona-Zeiten, ein Saison-Höhepunkt in einem Jahr ohne internationale Titelkämpfe. Aus sportlicher Sicht blieb die ganz große Show und Spannung allerdings aus. Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo gewann in ihrem ersten Wettkampf in diesem Jahr natürlich Gold. Mangels ernsthafter Konkurrenz. Die Weite war fern der 7,30 Meter, mit denen sie 2019 in Katar WM-Gold holte. Immerhin 6,71 Meter.