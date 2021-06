Olympia bleibt das Ziel : DLV stoppt Prothesen-Springer Rehm

Prothesen-Springer Markus Rehm in Aktion. Foto: Sven Hoppe/dpa

Braunschweig Markus Rehm wäre einer der ganz wenigen Para-Athleten, der die Norm für die Olympischen Spiele erfüllt. Allerdings so deutlich, dass er gleich ein Medaillen- oder sogar Titelkandidat wäre. Nach dem geplatzten Anlauf für Rio will Rehm es für Tokio wieder versuchen.

Markus Rehm wird wieder einmal zum Politikum. Nach seinem sensationellen Weltrekordsprung auf 8,62 Meter bei der Para-EM im polnischen Bydgoszcz kündigte der Prothesen-Springer einen erneuten Anlauf für eine Olympia-Teilnahme an.

Doch schon einen Tag später wurde er gleich bei der ersten Zwischenstation vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) ausgebremst. Bei den nationalen Meisterschaften am Wochenende in Braunschweig darf Rehm entgegen seiner Erwartung nur außer Konkurrenz starten. Obwohl er die Norm erfüllt hat und sich auch die Rechtsgrundlage geändert hat. Sein Weltrekord sei „eine tolle Leistung“, sagte DLV-Präsident Jürgen Kessing: „Aber gemeinsam springen und getrennt werten, ist das, womit wir in der Vergangenheit gut gefahren sind.“