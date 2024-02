Leichtathletik DLV: Beim Geld zählt nur Olympia - Hallen-WM nachrangig

Die anstehenden Hallen-Weltmeisterschaften sind für den Deutschen Leichtathletik-Verband auch aus Gründen der Sportförderung nachrangig. Das hat Sportdirektor Jörg Bügner nach den nationalen Hallen-Titelkämpfen am Wochenende in Leipzig betont. „Wir werden nur an den Olympischen Spielen in diesem Jahr gemessen, selbst die EM hat eine untergeordnete Bedeutung“, erklärte Bügner mit Blick auf Vergabekriterien.