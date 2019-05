Diamond-League-Meeting in Stockholm : Harting und Holzdeppe deutlich an WM-Norm vorbei

Harting und Holzdeppe deutlich an WM-Norm vorbei

Diamond-League-Meeting in Stockholm

Stockholm Diskus-Olympiasieger Christoph Harting hat beim Diamond-League-Meeting im Stockholmer Olympiastadion erneut die Norm (65 Meter) für die Leichtathletik-WM in Doha (27.

September bis 6. Oktober) verpasst. Beim Sieg des schwedischen Vizeweltmeisters Daniel Stahl (69,57) landete der Berliner am Donnerstagabend mit 62,88 Metern auf Rang sechs. Auch Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe (Zweibrücken/5,36) im Stabhochsprung und Marie-Laurence Jungfleisch (Stuttgart/1,78), EM-Dritte von Berlin im Hochsprung, verpassten beim Saisoneinstieg die Qualifikationshöhen für Doha deutlich.

Cindy Roleder (Halle) zeigte über 100 Meter Hürden erneut ihre gute Form. In 12,94 Sekunden kam die EM-Dritte von Berlin auf Platz vier. Diamond-League-Debütantin Alina Reh (Ulm) lief in persönlicher Bestzeit von 15:04,10 Minuten über 5000 Meter auf Rang elf. Das erste 800-Meter-Rennen der Diamond League nach der Einführung der neuen Testosteron-Regel gewann in Abwesenheit der Olympiasiegerin Caster Semenya die US-Amerikanerin Ajee Wilson (2:00,87).