Leichtathletik Deutsches Team gut bei Werfer-Europacup

Ex-Weltmeister Johannes Vetter hatte auf seinen geplanten Start verzichten müssen. Der 30 Jahre alte Speerwerfer hatte Probleme am Ellbogen und war nach einem Trainingslager nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Vetter hatte sich im vorigen Jahr nach langwierigen gesundheitlichen Problemen nicht für die Weltmeisterschaften in Budapest qualifizieren können. Er möchte in diesem Jahr gern bei Olympia in Paris dabei sein.