Leichtathletik-WM : Deutsches Speer-Quartett hofft auf großen Wurf

Doha Speerwurf-Gold geht nach Deutschland - dieser heiße Tipp ist München-Olympiasieger Klaus Wolfermann gar nicht schwergefallen. Thomas Röhler, Johannes Vetter oder Andreas Hofmann?

„Einer von den Dreien wird Weltmeister. Wenn wir Glück haben, geht auch der zweite Platz an Deutschland. Wir haben da schon eine sehr starke Truppe“, sagte der 73-Jährige der Deutschen Presse-Agentur vor der Leichtathletik-WM in Doha.

Bundestrainer Boris Obergföll hat sogar vier Asse im Ärmel: Auch der Mainzer Julian Weber ist in Doha am Start - aber nur, weil ihm der bereits nominierte Kollege Bernhard Seifert sein WM-Ticket praktisch schenkte. Der Fairplay-Preis dürfte dem 26 Jahre alten Potsdamer sicher sein. Findet auch Wolfermann. „Das ist einzigartig, sehr groß. Das zeigt Charakter ohne Ende“, sagte der Franke, der heute in Penzberg bei München lebt. „Ich würde mir wünschen, dass das öfter passiert, vor allem im Fußball.“

Was war da los? Nach gutem Saisonstart ging Seiferts Leistungskurve nach unten. „Ich wusste irgendwann nur sicher: So willst du nicht zur WM fahren“, schrieb er bei TrueAthletes. „Denn da war ja auch noch Julian Weber. Ich wusste, er ist in Form. Ich wusste, er hat es verdient, zur WM zu fahren. Deshalb habe ich meinen Platz frei gemacht“, schilderte er. „Es war die wohl schwierigste Entscheidung in meinem bisherigen Sportlerleben.“