Nach Brandanschlägen auf Bahn Deutsches Leichtathletik-Team hofft auf problemlose Anreise

Sportvorstand Jörg Bügner vom Deutschen Leichtathletik-Verband sagte in Kienbaum bei Berlin, wo sich ein Teil des Teams auf Olympia einstimmt: „Ich habe noch keine Rückmeldung bekommen, dass uns das in negativer Weise beeinflusst.“ Die ersten Athletinnen und Athleten der in Kienbaum trainierenden Gruppe werden sich am Montag per Flugzeug von Berlin aus auf den Weg machen.