Leichtathletik-WM Deutsche Sprinterinnen nach Jury-Entscheid doch im Finale

Zuvor erreichten Kevin Kranz, Lucas Ansah-Peprah, Joshua Hartmann und Yannick Wolf in ihrem Vorlauf gar nicht erst das Ziel. Beim Wechsel von Ansah-Peprah auf Hartmann landete der Stab am Boden, damit war vorzeitig Schluss. Der neue deutsche 200-Meter-Rekordler Hartmann war schon über seine Spezialdisziplin gleich in der ersten Runde ausgeschieden. Am besten unterwegs waren in 37,65 Sekunden die Italiener mit Olympiasieger Marcell Jacobs vor den USA (37,67) und Jamaika (37,68).