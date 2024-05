Diamond League Deutsche Leichtathleten verpassen in Oslo das Podium

Für einen Heimsieg in Oslo sorgte Jakob Ingebrigtsen über die 1500 Meter in 3:29,74 Minuten. Robert Farken aus Leipzig hatte als Neunter mit den vorderen Platzierungen zwar nichts zu tun, schaffte in 3:32,20 Minuten aber eine Saisonbestleistung und die Olympia-Norm für Paris in diesem Sommer.